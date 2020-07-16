أسعار الأسماك اليوم الخميس 16 يوليو 2020.. تعرف عليها



وبلغ سعر 220 جنيها، والفيليه بلطي 90 جنيهًا، وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.









وتراوح سعر كيلو رقم 1 ما بين 39 و45 جنيهًا، وسجل سعر البوري 2، ما بين 29 و35 جنيهًا.







وسجل المرجان رقم 2 نحو 33 جنيهًا، والمرجان المجمد 30 جنيهًا، والدنيس نحو 100 جنيه.







وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا، والماكريل المجمد 25 جنيهًا، والوقار 90 جنيهًا.