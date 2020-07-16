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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الخميس 16 يوليو 2020.. تعرف عليها

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار السمك اليوم، الخميس، في سوق العبور لتجارة الجملة داخل السوق وفقًا لآخر التغييرات.


وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 20 و22 جنيهًا، وسمك البلطي نمرة "2" من 16 إلى 19 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.


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وبلغ سعر سمك الثعابين 220 جنيها، والفيليه بلطي 90 جنيهًا، وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.


وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 39 و45 جنيهًا، وسجل سعر البوري 2، ما بين 29 و35 جنيهًا.


وسجل المرجان رقم 2 نحو 33 جنيهًا، والمرجان المجمد 30 جنيهًا، والدنيس نحو 100 جنيه.


وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا، والماكريل المجمد 25 جنيهًا، والوقار 90 جنيهًا.
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