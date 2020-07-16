نبيلة عبيد: كتاب محمود قاسم يؤرخ لمشواري الفنى





وقالت نبيلة عبيد لـ "صدى البلد": إن هذا العمل يتضمن تاريخى السينمائى كله ويؤرخ له وهو أمر أسعدنى كثيرا خاصة أننى كنت أنوى تقديم تاريخى فى كتاب أو ما يسميه البعض مذكرات.





وأضافت نبيلة عبيد قائلة: إن هذا الكتاب يتضمن النجاحات التى قدمتها فى تاريخى السينمائى والدرامى ويرصد التغيرات الاجتماعية من خلال أفلامى مثل كشف المستور ولا يزال التحقيق مستمرا وحارة البرجوان والشيطان يعظ وغيرهما من الأعمال.





يذكر أن الناقد والمؤرخ السينمائى محمود قاسم يقارب على الانتهاء من تأليف الكتاب حيث يتبقى له فصلا واحدا وبعد ذلك يكون الكتاب جاهزا لطرحه فى السوق.

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بتأليف كتاب عن تاريخها السينمائي، يحمل اسم "سينما نبيلة عبيد" والذى يقارب على انتهاء منه الناقد والمؤرخ السينمائى محمود قاسم.