استغلال صحراء سيناء.. اختيار 96 فدانًا بـ الحسنة لإقامة مشروع للإنتاج الداجني

تعتزم وزارة الزراعة إقامة مشروعات الإنتاج الداجني، ضمن خريطة التنمية لأراضي الدولة، والذي سيتم طرحه للاستثمار على موقع الوزارة .





حيث تم عمل المخطط العام للموقع، بحيث يتضمن أعداد المزارع والعنابر والطاقة الإنتاجية المستهدفة وقطاع الإنتاج الداجني المخطط استيعابه.





وكذا المساحات اللازم تخصيصها كأبعاد وقائية للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على المواقع الإنتاجية خالية من الأوبئة .





وفى هذا الصدد، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تخصيص 96 فدان بمنطقة الحسنة، لإقامة مشروعات إنتاج الدواجن ، في محافظة شمال سيناء ضمن 9 محافظات المشروع القومي للاستفادة من المناطق الصحراوية .





وقال المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ' الي ان المشروع سيطرح للاستثمار' بنظام حق الانتفاع ' ومن يرغب في التقدم على موقع الوزارة وفق ضوابط وشروط محددة.





وقال انه تم اختيار الموقع على بعد نحو 10 كيلو مترات من مدينة الحسنة بوسط سيناء 'علي مساحة 96 فدانًا 700×600 متر ' باتجاه قرية القسيمة حيث قام مجلس مدينة الحسنة بعمل الاحداثيات للموقع.





واضاف ان المخطط يهدف الي إقامة مشروعات انتاجية متكاملة تشمل أكثر من قطاع إنتاج بسلسلة الإنتاج الداجني مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج والحد من انتشار الأمراض والحفاظ على تلك المناطق الصحراوية خالية من الأمراض من خلال ترك مساحات من الأراضي كأبعاد وقائية بين مواقع الإنتاج مع إمكانية استغلال تلك المواقع في زراعات غير جاذبة للطيور وغير شرهة للمياه.





وكشفت مناقشات مجلس تنفيذى المحافظة ' من قبل وجود نحو 900 مزرعة دواجن تعمل بدون رخص وبعضها بتصاريح مؤقتة، وتوجد 300 مزرعة دواجن أخرى مرخصة مطالبا بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص.





اقرأ أيضا:



