حملة موسعة لإزالة الإشغالات بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر حملة موسعة لازالة الاشغالات وذلك فى اطار توجيهات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر انه تم شن حملة اشغالات بقريتى كفر تصفا والزمرونية لرفع الاشغالات بمشاركة شرطة المرافق والمرور على المحلات التجارية بهدف خدمة وراحة المواطنين.

واشار رفعت الى ان الحملة اسفرت عن ضبط جرار زراعى يقطر ثلاث مقطورات محملة بالطوب الأحمر يسير مخالفا لقانون المرور مما يعرض حياة المواطنين للخطر وتم التحفظ عليه.

كما تمكنت الحملة من ضبط وتنفيذ 20 ازالة فورية و 20 بائعا متجولا و15 فرشا مؤقتة و 10 غرامات فورية وتم تحرير 5 محاضر اشغال و5 محاضر نظافة عامة.

وقال رئيس المدينة أننا نسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق للمواطنين وكذلك تنفيذ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة مشيرا أننا نعمل على تحرير الشوارع والطرق من الاشغالات والمخلفات لشعور أهالينا المواطنين بالرضا التام فى شتى المجالات.

