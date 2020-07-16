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أخبار العالم

الصين تعلق رحلتين جويتين لشركتي طيران تايلانديتين بسبب "كورونا"

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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أ ش أ
  أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية تعليق رحلة جوية بين العاصمة التايلاندية بانكوك ومدينة قوانغتشو الصينية، تابعة لشركة (ليون) الجوية التايلاندية، ورحلة أخرى بين بانكوك ومدينة تيانجين الصينية، تابعة لشركة "إير آسيا إكس" التايلاندية، بعد تسجيل نتائج إيجابية لاختبارات (كوفيد-19) لعدة ركاب على رحلاتها الأخيرة.
وذكرت المصلحة - في بيان اليوم الخميس - أن نتائج الاختبارات لستة ركاب على الرحلة "SL117" لشركة "ليون" الجوية التايلاندية يوم 7 يوليو كانت إيجابية، فيما كانت نتائج الاختبارات لخمسة ركاب على متن الرحلة "XJ808" لشركة "إير آسيا إكس" التايلاندية يوم 10 يوليو إيجابية.. مضيفة أنه سيستمر تعليق الرحلتين المذكورتين لمدة أسبوع واحد ابتداء من يوم 20 يوليو.
وأطلقت الصين آلية للمكافأة والتعليق يوم 4 يونيو الماضي من أجل احتواء انتشار (كوفيد-19) بشكل أكبر، حيث إذا جاءت نتائج الاختبارات لفيروس كورونا الجديد لجميع الركاب القادمين على رحلات جوية لشركة طيران سلبية لمدة ثلاثة أسابيع على التوالي، سيسمح لشركة الطيران العاملة بزيادة عدد رحلاتها الجوية إلى رحلتين في الأسبوع.
وإذا وصل عدد الركاب الذين كانت نتائج اختباراتهم إيجابية إلى خمسة ركاب، سيتم تعليق رحلات الشركة لمدة أسبوع، فيما سيستمر التعليق لمدة أربعة أسابيع إذا وصل عدد الركاب الذين تظهر نتائج اختباراتهم إيجابية إلى 10 ركاب.


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