تمارين صباحية لخسارة الوزن وحرق الدهون.. فيديو

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الأشخاص العاملين والمشغولين بالصباح الباكر يستطيعوا أن يقوموا بتمارين خلال النزول من السلالم ويتجنبوا الأسانسير، بالإضافة إلى ركن السيارة بعيدا والمشي، موضحا أن أهم شيء فى الرياضة هو تنظيم التنفس.