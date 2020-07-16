تمارين صباحية لخسارة الوزن وحرق الدهون.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين للأشخاص العاملين والمشغولين.
وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الأشخاص العاملين والمشغولين بالصباح الباكر يستطيعوا أن يقوموا بتمارين خلال النزول من السلالم ويتجنبوا الأسانسير، بالإضافة إلى ركن السيارة بعيدا والمشي، موضحا أن أهم شيء فى الرياضة هو تنظيم التنفس.
وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.
وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.