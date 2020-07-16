AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمارين صباحية لخسارة الوزن وحرق الدهون.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين للأشخاص العاملين والمشغولين.



وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الأشخاص العاملين والمشغولين بالصباح الباكر يستطيعوا أن يقوموا بتمارين خلال النزول من السلالم ويتجنبوا الأسانسير، بالإضافة إلى ركن السيارة بعيدا والمشي، موضحا أن أهم شيء فى الرياضة هو تنظيم التنفس.


وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.


وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتنشيط الدورة الدموية.. تمارين خاصة بالإطالة العلوية فى صباح البلد.. فيديو

باستخدام عبوات المياه.. تمارين رياضية لتقوية العضلات .. فيديو

باستخدام الكرات.. تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديو

لحرق الدهون.. تمارين رياضية للإطالة العلوية ومرونة العضلات

للناس المشغولة.. تمارين رياضية سريعة في الصباح.. فيديو

صباح البلد يقدم تمارين رياضية لكسر الملل والروتين اليومى.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

كورونا تنهار.. الفيروس يقفد ثلثي قوته

أخدت الكلام على نفسك ليه.. خالد الغندور لـ ميدو: لماذا لم يظهر ضيف معك في حلقة أمس؟

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16-7-2020

من فضلك ارتدي ملابسك.. سيدة تطلب من الفتيات التستر أثناء الجلوس على الشاطئ ..صور

فيديوجراف.. كيف علق المصريون على خيانة زوجة ويل سميث له؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور