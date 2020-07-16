AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هند النعسانى: مصر تتحدث عن نفسها وتاريخها فى كل مكان.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:27 ص
هند النعسانى
هند النعسانى
Advertisements
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعسانى إن قصيدة  "مصر تتحدث عن نفسها" مليئة بالوطنية والشموخ والفخر، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم وبالرغم من مرور مئات السنوات عليها ولكن كلما سمعناها نشعر بالشموخ.

وأضافت الإعلامية هند النعسانى، خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه حتى الآن كل من يسمع القصيدة يشعر بالفخر والوطنية والانتماء.

وتابعت أن القصيدة لخصت تاريخا طويلا وعريقا، مؤكدة أن مصر تتحدث عن نفسها وتاريخها فى كل مكان.

وأشارت إلى أن مصر حفظت تاريخها باللغة الهيروغليفية وهى اللغة التى حيرت العالم كله ويحاول فك شفراتها حتى الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصيدة "أنا الجيش صلبا" بصوت الشهيد أحمد منسي .. فيديو

ترشيحاتنا

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية ومقتل 7 من الضباط ..فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ٧ حبات من القرنفل؟

نصحوها بالابتعاد عنه.. سيدة تنقذ كلبا وتنشر صوره والمفاجأة في رد أصدقائها.. صور

برلماني: المخالفة في البناء تقع على صاحب الرخصة

بعد خطوبتها.. أمينة خليل تتصدر تويتر.. ومغردون: اللي قادرة على التحدي اتخطبت

بعد إعلان خطوبتها.. الجمهور يطارد أمينة خليل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور