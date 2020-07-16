هند النعسانى: مصر تتحدث عن نفسها وتاريخها فى كل مكان.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى إن قصيدة "مصر تتحدث عن نفسها" مليئة بالوطنية والشموخ والفخر، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم وبالرغم من مرور مئات السنوات عليها ولكن كلما سمعناها نشعر بالشموخ.





وأضافت الإعلامية هند النعسانى، خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه حتى الآن كل من يسمع القصيدة يشعر بالفخر والوطنية والانتماء.





وتابعت أن القصيدة لخصت تاريخا طويلا وعريقا، مؤكدة أن مصر تتحدث عن نفسها وتاريخها فى كل مكان.





وأشارت إلى أن مصر حفظت تاريخها باللغة الهيروغليفية وهى اللغة التى حيرت العالم كله ويحاول فك شفراتها حتى الآن.



