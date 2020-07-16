شاهد.. لحظة اقتحام الرجل الأخضر مدينة الإنتاج الإعلامي حاملا سلاحا أبيض



عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، لقطات مصورة ل لرجل الأخضر خلال اقتحامه مدينة الإنتاج الإعلامى بسلاح أبيض.









وجاءت اللقطات المصورة نقلًا عن موقع "صدى البلد"، الذي نشر مقطع فيديو لحظات الاقتحام الأولى، حيث ظهر فيها الشخص بدهان أخضر على جسده العلوي، ومحاولة تعديه على أفراد الأمن بأكثر من طريقة لمنع ضبطه، وكذلك قيام رجال الأمن برش المياه عليه لمحاولة تهدئته، إلا أنه رفض الانصياع للأوامر، ما دفعهم لإطلاق النار عليه فسقط صريعًا في الحال.













وظهر في مقطع فيديو للرجل الأخضر المتهم ب اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي ، حاملا سيفا في يده ولقي مصرعه على يد رجال الشرطة ظهر يوم الأربعاء.







