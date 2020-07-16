مرشح مصر الأقوى وآخر طيار سعودي.. منظمة التجارة العالمية تبحث عن مدير جديد

دعا المرشحون لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أمس الأربعاء، الدول الأعضاء إلى سرعة اتخاذ قرار بشأن اختيار القائد الجديد للمنظمة، وذلك كي يتمكن من معالجة ما وصفوه بـ الأزمة العميقة بالمؤسسة العالمية.









ويتنافس 8 مرشحين لشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ، خلفا للمدير العام الحالي البرازيلي روبرتو أزيفيدو، الذي قرر ترك منصبه في نهاية أغسطس المقبل.









وحث المرشحون لقيادة منظمة التجارة العالمية الأعضاء على التوصل إلى قرار سريع لمعالجة ما وصفوه بأنه "أزمة عميقة" عندما بدأت عملية الفحص.









وتم تقديم ترشيحات من ثمان دول، بما في ذلك ثلاث سيدات وثلاثة مرشحين أفارقة وطيار سابق في سلاح الجو السعودي، ليحل أحدهم محل البرازيلي روبرتو أزيفيدو، الذي سيتنحى عن منصبه في وقت مبكر من العام في نهاية أغسطس.









ويواجه خليفته مجموعة غير مسبوقة من التحديات مثل التوترات التجارية العالمية، و زيادة الحمائية ، وكذلك الانكماش الناجم عن فيروس كورونا في التجارة العالمية.









وقال جيسوس سيد، أحد كبار المسئولين التجاريين في المكسيك: "يجب القيام بذلك في أسرع وقت ممكن" ، ووصف الوكالة التجارية بأنها في "أزمة عميقة".









كما رفض Seade اقتراحًا بتأجيل القرار النهائي بشأن الرئيس القادم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.









وفي عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثت واشنطن على إصلاح منظمة التجارة العالمية وعرقلت التعيينات في المحكمة العليا. لكن سيد قال إنه يعتقد أن الانتقاد للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها يتم تقاسمه عبر الطيف السياسي في واشنطن.









وقالت مرشحة نيجيريا، نجوزي أوكونجو إيويالا، إنها تأمل أن يتخذ الأعضاء قرارا سريعا، قائلة إن العالم في "منعطف غير مؤكد" بسبب الوباء.









كما حثت ترامب أو خليفته على عدم مغادرة منظمة التجارة العالمية والعمل مع الهيئة على الإصلاح.









مرشح مصر

أجرى موقع "ذا أفريكا بوست" حوارًا مع رئيس قسم الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية والمرشح المصري لمنصب مدير عام المنظمة عبد الحميد ممدوح ، الذي ينافس بقوة على تولي المنصب كمرشح مصري وأفريقي أيضًا.









وقال الموقع إنه مع تغيير نيجيريا مرشحها لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية ودفعها بوزيرة المالية السابقة نجوزي أوكونجا إيويالا للمنافسة، وكذلك بعد انسحاب مرشح بنين من السباق، ترى مصر أن لدى مرشحها عبد الحميد ممدوح فرصة معتبرة وأوراق قوية للفوز بعد استقالة المدير السابق البرازيلي روبرتو أزيفيدو







