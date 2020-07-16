منذ ديسمبر الماضي.. الجبلاية فى انتظار إعلان الكاف مواعيد الرخصة C

ينتظر اتحاد الكرة إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بفتح الباب لإقامة دورات تدريبية من أجل منح الرخصة التدريبية c للمدربين.





يأتي ذلك نظرا لتوقف الدورات الخاصة بمنح الرخصة التدريبية للمدربين c من آخر دورة جرت فعالياتها فى شهر ديسمبر الماضي.





ومن المنتظر فور وصول أي فاكسات مو الكاف تصل إلى الجبلاية بشأن فتح الباب أمام إقامة دورات الرخصة التدريبية للمدربين الإعلان عن كل المواعيد أمام الراغبين فى الحصول على الرخصة التدريبية c.





ويبذل الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة جهودا مضنية من أجل وضع الخطط الخاصة بالارتقاء بالمسابقات للناشئين والشباب ووضع أفكار من شأنها تطوير عناصر المنظومة الرياضية ومنها المدربين الذين يلتمسون أولى خطواتهم فى عالم التدريب.



