الدوري الإنجليزي.. تريزيجيه والمحمدي في مهمة جديدة أمام إيفرتون لإنقاذ أستون فيلا من الهبوط

يحل فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضيفا على نظيره إيفرتون، اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويدخل أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من الحفاظ على آماله في البقاء في البريميرليج الموسم المقبل.





وكان تريزيجيه قاد أستون فيلا لانتصار ثمين على كريستال بالاس في الجولة الماضية بتسجيله هدفي اللقاء.





في المقابل يسعى إيفرتون لمصالحة جماهيره الغاضبة بخطف الثلاث نقاط من الفيلانز، بعد السقوط الكبير أمام وولفرهامبتون في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.





ويحتل إيفرتون المركز الـ 11 في جدول ترتتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 30 نقطة.