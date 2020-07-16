AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. تريزيجيه والمحمدي في مهمة جديدة أمام إيفرتون لإنقاذ أستون فيلا من الهبوط

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:16 ص
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضيفا على نظيره إيفرتون، اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل أستون فيلا  بقيادة تريزيجيه والمحمدي مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من الحفاظ على آماله في البقاء في البريميرليج الموسم المقبل.

وكان تريزيجيه قاد أستون فيلا لانتصار ثمين على كريستال بالاس في الجولة الماضية بتسجيله هدفي اللقاء.

في المقابل يسعى إيفرتون لمصالحة جماهيره الغاضبة بخطف الثلاث نقاط من الفيلانز، بعد السقوط الكبير أمام وولفرهامبتون في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

ويحتل إيفرتون المركز الـ 11 في جدول ترتتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 30 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي .. أستون فيلا يسعى لمداواة جراحه على حساب كريستال بالاس

موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تريزيجيه أساسي والمحمدي على الدكة.. تشكيل أستون فيلا لمواجهة كريستال بالاس بـ الدوري الإنجليزي

نهاية الشوط الأول.. تريزيجيه يسجل ويقود أستون فيلا للتقدم 1-0 على كريستال بالاس .. فيديو

الدوري الإنجليزي.. شاهد | هدف تريزيجيه الرائع في شباك كريستال بالاس

الفرعون يواصل التألق.. تريزيجيه يسجل هدف أستون فيلا الثاني في شباك كريستال بالاس.. فيديو

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 16-7-2020 بمحافظات مصر

أقوى من البوتكس.. ضعى هذا الزيت قبل النوم على بشرتك

بفستان فوق الركبة.. دنيا بطمة تثير الجدل بإطلالة جريئة

كيلو البلدى بـ 38 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

ووهان جديدة.. إغلاق أسواق في الهند ومنع بيع لحوم الكلاب والقرود.. صور

لهذا السبب لا يأكل صاحب النذر من الذبيحة.. البحوث الإسلامية يكشف عنه

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

أخدت الكلام على نفسك ليه.. خالد الغندور لـ ميدو: لماذا لم يظهر ضيف معك في حلقة أمس؟

اليوم.. الكاف يعلن البلد المستضيف لـ مباريات دوري أبطال أفريقيا

شكرا أخويا الصغير.. خالد الغندور يرد على سخرية شيكابالا منه

وائل جمعة أفضل مدافع.. عمرو الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب وحسام حسن أحسن مدرب

ليلة الحسم.. ريال مدريد يستدرج فياريال لاقتناص لقب الدوري الإسباني رسميًا

شيكابالا لم يغادر المعسكر.. ميدو ردا على خالد الغندور: تأكد من دقة أخبارك ..فيديو

ضرب عصفورين بحجر.. ميدو: صفقة الزمالك الجديدة سلاح تجديد عقد فرجاني ساسي ..فيديو

الدوري الإنجليزي.. تريزيجيه والمحمدي في مهمة جديدة أمام إيفرتون لإنقاذ أستون فيلا من الهبوط

لقاء الفرصة الأخيرة.. برشلونة يستضيف أوساسونا بـ الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

بعد أنباء ظهور شيكابالا مع ميدو.. خالد الغندور: بعض اللاعبين يفضلون الجانب المادي على مصلحة الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور