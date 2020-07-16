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اقتصاد

وزير الإسكان: الهدف من تطوير مجمع التحرير العودة بالنفع على الدولة

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أكد  عاصم الجزار  وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه من المهم أن تجرى الأبحاث والدراسات الخاصة بتطوير مجمع التحرير من قبل المطور أو المستثمر؛ حسب طبيعة رؤيته الاستثمارية لطبيعة المكان، وأهمية دراسة كل المقترحات المقدمة فى إطار العوائد منها.

وأشار وزير الإسكان  إلى أن الهدف من تطوير مجمع التحرير هو العودة بالنفع على الدولة وتقديم قيمة مضافة لميدان التحرير نفسه.  

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جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده ثلاثة وزراء هم د.خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، و د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، و د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛  عبر تقنية الفيديو كونفرنس .

وذلك لبحث تطوير مجمع التحرير؛ وإعادة الاستغلال الأمثل له، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى

يذكر أن مجمع التحرير قام بتصميمه المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951، وهو مبنى إداري لإدارات مختلفة، ويتكون من 14 دورًا، وكانت تكلفة إنشائه قرابة 2 مليون جنيه، وقد تم بناؤه على مساحة 28 ألف متر، وارتفاعه 55 مترًا وبه 1356 حجرة، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.
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