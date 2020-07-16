غرامة تصل إلى 30 ألف جنيه وحبس 6 أشهر.. عقوبات جديدة للتنمر.. ونواب: صعب إقراره حاليا لهذا السبب.. ونائب يطالب بإضافة الإعاقة

برلماني يتحفظ على عقوبات التنمر.. ويؤكد: صعب مناقشته

نائب يطالب بإضافة "الإعاقة" لتعريف التنمر بالقانون الجديد

برلمانية: عقوبات التنمر الجديدة تواجه ظاهرة اجتماعية سيئة للغاية









وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر، ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.









ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.









وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.









وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.









وشهدت المادة المستحدثة جدلا، حيث يرى البعض أنها مهمة لردع المتنمرين، خاصة أنها ظاهرة تأصلت في المجتمع، في حين يرى البعض أن قانون العقوبات أورد أبوابا كاملة لمعالجة كل القضايا الاجتماعية.









كما أنه من الصعب مناقشة تلك المواد الخاصة بعقوبة التنمر في البرلمان، الذي أوشك على انتهاء دور انعقاده.









في البداية، تحفظ النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على استحدث الحكومة لمادة خاصة بتعريف التنمر ووضع عقوبة جديدة له.









وقال النائب عبد المنعم العليمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قانون العقوبات وضع أبواب خاصة تجرم كل الأفعال التي تخص المجتمع، بما فيها التنمر، من سب وقذف واستغلال وغيره، مضيفًا: "بالتالي فإن وضع عقوبات جديدة للتنمر لا يضيف جديدًا".









وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن هناك صعوبة كذلك في مناقشة ومشروع القانون، لأن الجدول مزدحم للغاية، وهناك ما يقرب من 20 مشروع قانون تمت إحالتهم من قبل رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، ومن الصعب مناقشة كله هذه القوانين، لا سيما وأن دور الانعقاد أوشك على الانتهاء.









على جانب آخر، طالب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة وضع لفظ "أو أصحاب الإعاقة"، ضمن تعريف التنمر، في مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة.









وأشاد النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بمشروع القانون وأكد العقوبات الواردة به، والتي تصل إلى الغرامة 30 ألف جنيه والحبس ما لا يقل عن 6 أشهر، حيث استوفى معايير الموضوعة من قبل المحكمة الدستورية، والتي تنص على ضرورة أن تكون العقوبة مناسبة لحجم الجرم، إلى جانب إعطاء سلطة تقديرية للقاضي.









وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية بالبرلمان، أن هناك مشكلة تواجه مشروع القانون حاليًا، وهي عدم لحاقه بدور الانعقاد الحالي، وبالتالي فإن ذلك سيؤخر عرض مشروع القانون على المجلس، والذي بصدد انتهاء دور انعقاده خلال أيام قليلة.









فيما أشادت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بإضافة مادة تعرف التنمر، مؤكدة أنه تحرك موفق من الحكومة.









وقالت النائبة عبلة الهواري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن نص القانون على وجود عقوبة صريحة للتنمر أمر جيد وهو من الظواهر الاجتماعية السلبية التي انتشرت مؤخرًا.





وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أهمية إدخال المادة ضمن مواد قانون العقوبات في أسرع وقت لمواجهة وردع المتنمرين.