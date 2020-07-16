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أخبار العالم

6 آلاف مصاب بكورونا في روسيا خلال يوم واحد

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:17 ص
روسيا تراجعت للمركز
روسيا تراجعت للمركز الـ4 عالميا
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محمد علي
سجلت روسيا خلال الساعات الماضية ارتفاعا في عدد اصابات فيروس كورونا المستجد، وإن بقيت معدلات الإصابات في حدودها المستقرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ولم تسجل روسيا زيادات كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت 6428 حالة جديدة اليوم الخميس.

وهذا الرقم أكبر من رقم الأمس ب6 أرقام، حيث كان رقم أمس الأربعاء  6422 حالة.

وتراجعت معدلات الاصابة في روسيا بكوفيد19 بعدما كانت تصل أو تلامس العشرة آلاف، كما تراجعت الإصابات بشكل لافت في العاصمة موسكو.

بلغ العدد الرسمي لإصابات كورونا في روسيا اليوم الخميس 752797 ألف، وهو ما يمثل رابع أعلى عدد إصابات في العالم.

وقال مسؤولون إن 167 شخصًا توفوا جراء الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11937.

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