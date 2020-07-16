كشف حساب شبان قنا بالقسم الثانى قبل استئناف الدورى

احتل فريق الشبان المسلمين بقنا، المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل أعلان رئيس الوزراء و وزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا.
حصد فريق شبان قنا خلالها 31 نقطة محتلا المركز الرابع، فاز بـ8 جولات، وتعادل 7جولات، وخسر بجولتين، وسجل 14 هدفا، واستقبل 9 أهداف.
ونستعرض هدافي فريق شبان قنا بعد خوض 17 جولة:
ابراهيم حسن 3 أهداف
شهاب شفيق 3 أهداف
أحمد عبدالمنعم "الجبلاوى" هدفين
عمرو علي هدف
أحمد الليثي هدف
جدير بالذكر أن أندية القسم الثاني تنتظر قرارات اتحاد الكرة المصري لتحديد مصير صعود وهبوط الفرق أو إستكمال المسابقة.