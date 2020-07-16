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رياضة

كشف حساب شبان قنا بالقسم الثانى قبل استئناف الدورى

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:15 ص
فريق شبان قنا
فريق شبان قنا
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رباب الهوارى
احتل فريق الشبان المسلمين بقنا، المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل أعلان  رئيس الوزراء و وزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا.

حصد فريق شبان قنا خلالها 31 نقطة محتلا المركز الرابع، فاز بـ8 جولات، وتعادل 7جولات، وخسر بجولتين، وسجل 14 هدفا، واستقبل 9 أهداف.

ونستعرض هدافي فريق شبان قنا بعد خوض 17 جولة:

ابراهيم حسن 3 أهداف
شهاب شفيق 3 أهداف 
أحمد عبدالمنعم "الجبلاوى" هدفين
عمرو علي هدف 
أحمد الليثي هدف

جدير بالذكر أن أندية القسم الثاني  تنتظر قرارات اتحاد الكرة المصري لتحديد مصير صعود وهبوط الفرق أو إستكمال المسابقة.
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