كشف حساب ديروط بالقسم الثانى قبل استئناف الدورى

احتل فريق ديروط، المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا.
حصد فريق ديروط خلالها 11 نقطة محتلا المركز الحادي عشر، فاز بـ 3 جولات، وتعادل في جولتين، وخسر 12 جولة وسجل 15 هدفا، واستقبل 31 هدفا.
ويستعرض "صدى البلد" هدافي فريق ديروط بعد خوض 17 جولة:
إبراهيم سعيد 3 أهداف
حماده زيدان 3 أهداف
حمادة عوض الله هدفين
عادل شلبي هدف
خالد سيد هدف
محمد الحسيني هدف
عرفه شعبان هدف
جدير بالذكر أن أندية القسم الثاني تنتظر قرارات اتحاد الكرة المصري لتحديد مصير صعود وهبوط الفرق أو استكمال المسابقة.