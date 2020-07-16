كشف حساب ديروط بالقسم الثانى قبل استئناف الدورى

احتل فريق ديروط، المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا.





حصد فريق ديروط خلالها 11 نقطة محتلا المركز الحادي عشر، فاز بـ 3 جولات، وتعادل في جولتين، وخسر 12 جولة وسجل 15 هدفا، واستقبل 31 هدفا.





ويستعرض "صدى البلد" هدافي فريق ديروط بعد خوض 17 جولة:





إبراهيم سعيد 3 أهداف



حماده زيدان 3 أهداف

حمادة عوض الله هدفين



عادل شلبي هدف



خالد سيد هدف



محمد الحسيني هدف

عرفه شعبان هدف



