النشرة الصباحية.. أماكن الكثافات والسيولة المرورية بشوارع القاهرة

تشهد معظم محاور القاهرة الحيويه كثافات مرورية طبيعية متحركة منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس ، فيما يوجد بعض الاعطال الغير مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفورى معها .





ومن بين تلك المحاور التى تشهد سيولة مرورية : صلاح سالم و كوبرى ٦ أكتوبر فى الاتجاهين و كورنيش النيل والاتوستراد وميدانى التحرير وعبد المنعم رياض وغمرة ورمسيس و مناطق وسط القاهرة .

الا أنه يوجد بعض الكثافات المرورية بمناطق شرق القاهرة نتيجة وجود اعمال انشاءات لتطوير المحاور مثل انشاء كبارى بشارع مصطفى النحاس ، وغيرها من المحاور التى تشهد اعمال .

فى الوقت الذى يواصل فيه رجال المرور بالعاصمة حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية ، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .



