تضارب إثيوبي حول بدء ملء خزان سد النهضة.. مصر تطلب توضيحا رسميا.. السيسي وماكرون يتفقان على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في ليبيا.. وتويتر يتعرض لأكبر عملية قرصنة.. صحف السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر من 183 ألف حالة تعافٍ

تحطم طائرة حربية تركية ومقتل عناصر أمنية

أكبر أزمة تمر بها منذ عقود.. كورونا يجمد ضم "إسرائيل" لأجزاء من الضفة

رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية

اختراق حسابات مشاهير وسياسيين كبار على «تويتر»

كورونا حول العالم.. 580 ألف وفاة وأكثر من 13.4 مليون إصابة

صندوق النقد: موجة كورونا الثانية ستسبب أزمة اقتصادية كبرى









تناولت الصحف السعودية، اليوم الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على تقدم مصر بطلب رسمي إلى إثيوبيا، تستوضح منها ما تردد عن بدء ملء خزان «سد النهضة»، وذلك بعد يوم من فشل المحادثات بين البلدان الثلاثة المعنية (مصر وإثيوبيا والسودان) بشأن السد وتشغيله.











وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في تصريحات بثها التليفزيون «بناء السد وملء الخزان يسيران جنبًا إلى جنب.. ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه»، وأضاف: «منسوب المياه ارتفع من 525 مترًا إلى 560 مترا»، لكن الوزير نفسه، عاد موضحا عبر حسابه في «تويتر»، أن «المياه الموجودة في الخزان هي تجمعات طبيعية لمياه الأمطار».









وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مقتضب، أمس، إنها «طلبت إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر»، وإنها «تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته حول هذا الموضوع».









وفي الشأن ننفسه، قالت صحيفة "الوئام" إن التصريحات الرسمية الإثيوبية بشأن بدء مل سد النهضة على النيل الأزرق قد تضاربت فبعدما بث التليفزيون الإثيوبي تصريحات لوزير المياه، سيليشي بيكيلي، أمس الأربعاء، أن بلاده بدأت في ملء السد، نفى الوزير نفسه لاحقًا بدء عملية الملء، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.









وأشارت صحيفة "سبق" إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة.









وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بلغ 84843 حالةً من ضمنهم 26135 حالة شفيت، و4067 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 26135 متعافيًا.









وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجرى أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن تطورات الوضع في ليبيا.









وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان، بأنه تم التوافق بين الرئيسين علي أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية، التي تستخدم الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة.









محليا، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية طالبت، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بالاستعداد لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر» والقضاء على الخطر الذي تشكله.









وفي كلمة السعودية أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة اليوم افتراضيًا بشأن الحالة في اليمن، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، عبر الاتصال المرئي.









وقالت صحيفة "سبق" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر أمس، الأربعاء، ثلاثة أوامر ملكية، تضمنت تعيين المهندس وليد بن عبد الكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس عبد الله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.









وأوضحت صحيفة "عكاظ" تسجيل المملكة أمس، الأربعاء، 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5488 حالة تعافٍ و42 وفاة، ويصل بذلك إجمالي الحالات في السعودية إلى 240.474، تعافى منهم 183.048 حالة، ليكون عدد الحالات النشطة 55.101 حالة، منها 2221 حالة حرجة، في حين وصلت إجمالي الوفيات إلى 2325 وفاة.









وقالت صحيفة "الوئام" إنه تم إصدار أمر سامي باعتماد برنامج في ميزانية وزارة التعليم لدعم المستشفيات الجامعية لمواجهة جائحة كورونا، بقيمة 89,6 مليون ريال؛ لرفع كفاءة التشغيل وسد الاحتياج الطبي الجامعي.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى إدانة نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.









وقال الفريق محسن: «إن تلك الحوادث المتكررة تؤكد تبعية هذه الميليشيات للنظام الإيراني ورفضها كل مبادرات السلام».









وقالت صحيفة "الرياض" إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شدد أمس، على حصر السلاح بيد الدولة وإجراء انتخابات نزيهة، وذلك خلال زيارة قام بها إلى محافظة البصرة بجنوب البلاد وعقده فيها اجتماعًا دوريًا لفريقه الوزاري إلى جانب زيارته لموانئ ومنافذ حدودية هناك.











وكان واضحًا أن الكاظمي تعمد توجيه رسائل تتعلق بالأمن وسيادة القانون والاقتصاد والسياسة، من البصرة التي يوجد فيها الميناء الوحيد في البلاد، وتعد سلة الغذاء الوطنية وأكثر المحافظات ثراءً، بالنظر لامتلاكها أكبر حقول النفط في المنطقة والعالم.









وذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تعهد إجراء تعديل حكومي قريب، وذلك ردًا على تحرك «حركة النهضة»، الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي، بإطاحته على خلفية شبهات تورطه في «تضارب مصالح».









ويأتي إعلان الفخفاخ بعد قرار «النهضة» أمس الأول، الثلاثاء، التخلي عن دعم الحكومة الحالية وتكليفها زعيم الحركة راشد الغنوشي (هو أيضًا رئيس البرلمان) البدء بمشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة. إلا أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد رفض هذه الخطوة، معتبرًا أنها لا تتوافق، حاليًا، مع الدستور.









ونقلت صحيفة "سبق" عن رويترز قولها إن مسئولين إسرائيليين قالوا إن معاودة تفشي فيروس كورونا في "إسرائيل" والخلافات في صفوف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنحيان خطط الحكومة لضم أجزاء في الضفة الغربية المحتلة جانبًا.









وذكر وزير كبير أنه على الرغم من اتفاق "نتنياهو" ووزير الدفاع بيني جانتس، شريكه الوسطي في الائتلاف الحاكم، على أن بوسع الحكومة بدء التحركات الخاصة بالضم ابتداءً من أول يوليو الجاري، فإن مجلس الوزراء لم يُجرِ مناقشات تُذكر بخصوص القضية حتى الآن.









وأشارت صحيفة "الوئام" إلى إعلان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، فجر اليوم الخميس، مقتل 7 من عناصر الأمن، بينهم طياران، جرّاء سقوط طائرة مراقبة واستطلاع مأهولة، وتحطمها بولاية وان، شرقي البلاد.









وأوضح الوزير، في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن الطائرة كانت في مهمة للاستطلاع والمراقبة بولايتي وان، وهكاري، شرقي تركيا منذ الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أنها من طراز العام 2015.









دوليا، أبرزت صحيفة "سبق" تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، أن الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد 19 دخلت في مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتأمين "انتعاش دائم وعادل"، محذرة من أن العالم "لم يتغلب" على الأزمة بعد.









وفي مقال على مدونة نشرت قبل أيام من اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، عددت جورجييفا الأولويات، وهي الإبقاء على إجراءات الحماية الاجتماعية "إن لم يكن توسيعها"، ومواصلة إنفاق المال العام لتحفيز الاقتصاد.









هذا، وقد أشارت صحيفة "الوئام" إلى أن فيروس كورونا المستجد أوى بـ 579938 شخصًا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أعد استنادًا إلى مصادر رسمية أمس، الأربعاء.









وسجلت رسميًا إصابة 13.407.780 مليون شخص في 196 بلدًا ومنطقة بالفيروس منذ بتفشيه، تعافى منهم 7.264.600 مليون شخص على الأقل.









وأفادت صحيفة "سبق" بأن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد قال أمس، الأربعاء، للصحفيين في برازيليا: إن نتيجة الفحص الجديد، الذي أجراه لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية للمرة الثانية.









وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلانه عن إصابته بكوفيد-19، وقوله إنه سيخضع لفحص آخر بعد أيام.









في سياق متصل، قالت صحيفة "الوئام" إن البرازيل سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.









وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366.









وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت، أعلن إصابته بكوفيد-19، مستبعدًا أن يكون التقط العدوى خلال مشاركته في تجمّع انتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يتم خلاله التقيّد بقواعد التباعد الاجتماعي ولا بوضع الكمامات.









ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحاكم الجمهوري قوله في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «خضعت أمس لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية».









في سياق متصل، قالت صحيفة اليوم إن الولايات المتّحدة سجلت اليوم، الخميس، أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.









كما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بتعرض الحسابات الرسمية لعدد من المشاهير والشخصيات السياسية والشركات الأمريكية لعملية قرصنة، حيث طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية «بيتكوين»، وجرى حذف تلك التغريدات من بعض الحسابات في وقت لاحق.







