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قوتى فى حرفتى.. القومى للمرأة يطلق منصة إلكترونية لأصحاب الحرف اليدوية.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:55 ص
القومى للمرأة
القومى للمرأة
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شيرين عادل
قالت مى محمود، مدير مركز تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة، إن قوتي فى حرفتي".. منصة إلكترونية لرائدات الأعمال أطلقها القومي للمرأة  فى جميع محافظات مصر. 

وأكدت مدير مركز تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن مهارات المرأة المصرية كنوز فى الحرف اليدوية خاصة فى أسوان، سانت كاترين، سيوة. 

ولفتت مى محمود إلى أن فكرة المنصة التى تعتمد فى أساسها على مساعدة رائدات الأعمال لأصحاب الحرف والتى أتت بدورها من احتياج موجود على الأرض من رائدات الأعمال لمهارات الحرف اليدوية. 

ولفتت مدير مركز تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة إلى أن حرف ومهارة المرأة المصرية تعتبرها ثروة كبيرة وتحاول دائمأ على تنميتها. 

وتابعت مى محمود، مدير مركز تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية تمتلك ثروات وكنوز سواء فى الحرف اليدوية والصناعات وشتى المجالات. 
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