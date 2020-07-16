الإمارات: لا يمكن أن يكون عالمنا العربي مشاعًا للتدخل الإقليمي دون عقاب

نشر أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية تغريدة جديدة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكتب قرقاش : " لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعًا للتدخل الإقليمي دون حساب او عقاب، ولا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولّي. وسيحكم التاريخ بقسوة على من فرّط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعًا بضعف النظام العربي". لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعًا للتدخل الإقليمي دون حساب او عقاب، ولا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولّي. وسيحكم التاريخ بقسوة على من فرّط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعًا بضعف النظام العربي".





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وكان قد أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أنه اتفق مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وخاصة في مدينة سرت، ومناهضة التدخلات الأجنبية وأولوية الحل السياسي في ليبيا.





وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا مؤشر واضح علي رفض العالم العربي لاستباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الاقليمية، الضعف الحالي للنظام العربي طارئ والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة".





وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعربت في بيان، مساء السبت عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس السيسي في سيدي براني بخصوص ليبيا، مؤكدة على "ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة".









لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعًا للتدخل الإقليمي دون حساب او عقاب، ولا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولّي. وسيحكم التاريخ بقسوة على من فرّط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعًا بضعف النظام العربي.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 16, 2020