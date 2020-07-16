زراعة الفيوم تواصل حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إن الحملات المكبرة التي تشنها المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن والجهات المعنية لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية.





يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستعادة حق الشعب والدولة في أراضيها وفرض سيادة القانون.









حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه وقوات الشرطه بمركز إطسا بإزالة عدد ٥ حالات تعدي على الأرض الزراعية بمركز اطسا بمساحة ٩ قراريط منهم حاله واحده بمساحة ٤ قيراط ونصف إصلاح زراعي و ٤ حالات بمساحة ٤ قيراط ونصف بناحية منيا الحيط وشدموه والغابه وتطون إصلاح زراعي حشمت بحضور المهندس علي مشرف رئيس قسم حماية الأراضي و خالد رئيس مجلس المدينه باطسا و نبيل نعيمي نائب رئيس مجلس المدينه للقرى ومديري الجمعيات الزراعيه ورؤساء الوحدات المحليه بشدموه ومنياالحيط. وتطون .





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطه بمركز طامية بازالة اليوم عدد 3 حالات على مساحة 3 قيراط بقرية خليفه يونس وذلك بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية الاراضى والمهندس حمدى حماية الأراضي والاستاذ محمد فتحى نائب رئيس مجلس المدينه.





وكذلك قامت الادارة الزراعية بمركز سنورس بقياده المهندس احمد عبد الحفيظ مدير الاداره الزراعيه بالتنسيق مع الوحده المحليه بقيادة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز و مدينة سنورس وقوات الشرطه بإزاله ٥ حالات تعدي علي الاراضي الزراعيه بناحيه السليين ،، وسنهور القبليه على مساحتها 5 قيراط و6 سهم بحضور المهندس خميس عبد السيد والمهندس محمد ميلاد والمهندس محمد تمام ونائب رئيس الوحده المحليه ومهندسين الحماية والوحدة المحلية.





وذلك تحت رعاية الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ، وإشراف المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية ومديري الادارات الزراعية بالمراكز والجهات الأمنية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم .



