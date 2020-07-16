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تؤثر على القلب .. 6 أعراض غير متوقعة لفرط الكالسيوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:03 م
تؤثر على القلب ..
تؤثر على القلب .. 6 أعراض غير متوقعة لفرط الكالسيوم
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آلاء حسن
يعتبر فرط كالسيوم الدم حالة يكون فيها مستوى الكالسيوم في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ويمكن أن يضعف وجود الكثير من الكالسيوم في الدم العظام ويسبب حصوات في الكلى ويتعارض مع وظائف القلب والمخ.


ووفقا لموقع mayoclinic ، قد لا يكون لديك علامات أو أعراض إذا كان فرط كالسيوم الدم خفيفًا، وحالات فرط كالسيوم الدم الأكثر شدة تتسبب في ظهور علامات وأعراض تتعلق بأجزاء الجسم المتأثرة بارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم. تتضمن الأمثلة:

الكليتان :يؤدي فرط نسبة الكالسيوم في الدم إلى جعل الكليتين تعملان بشكل أكبر وأكثر جهدًا لتصفية الكالسيوم، وهذا قد يسبب العطش الشديد وكثرة التبول.

الجهاز الهضمي : قد يتسبب فرط كالسيوم الدم في اضطراب المعدة والغثيان والقيء والإمساك.

العظام والعضلات :  في معظم الحالات، قد تكون كميات الكالسيوم الزائدة قد تسربت من العظام، مما أدى إلى إضعافها وهذا قد يسبب ألم العظام وضعف العضلات والاكتئاب.

الدماغ : قد يتداخل فرط كالسيوم الدم مع الطريقة التي يعمل بها الدماغ، مما ينتج عنه التشوش والخمول والتعب وقد يسبب أيضًا حدوث الاكتئاب.

القلب :  في حالات نادرة، قد يتداخل فرط كالسيوم الدم الشديد مع العدوى المصاب بها القلب، مما يتسبب في خفقان القلب والإغماء وهي مؤشرات تدل على اضطراب النظم القلبي ومشاكل قلبية أخرى.
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