خلال أزمة كورونا.. خبير اقتصادي: لولا الإصلاح الاقتصادي لوصلت السلع إلى 8 أضعاف أسعارها.. فيديو

برنامج الإصلاح الاقتصادي في عبور أزمة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، نتيجة صراحة وشفافية القيادة السياسية. أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، نجاحفي عبور أزمة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، نتيجة صراحة وشفافية القيادة السياسية.





وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» مع الإعلامية هند النعساني، على قناة «صدى البلد»، إن السياسة الاقتصادية داخل الدولة ترسم ملامح كيفية تصرف مصر في جائحة كورونا، خاصة بعد توقف قطاع كبير تضرر من هذه الأزمة، وبالتالي لجأت الدولة لتطوير ومساعدة مناطق كثيفة العمالة.





وأضاف أن الدولة "لديها عدد من الأفكار والرؤى والقدرة على التوازن في حالة الانفتاح، مع عودة السياحة، بالإضافة إلى أن الهجرة الداخلية تسبب كثافة على المحافظات وعبء على التشغيل، وهو ما دفع تشغيل وكثافة العمال على بعض المناطق على منطقة الروبيكي ودمياط وغيرها".









وتابع أن جائحة كورونا تسببت في انكماش عند الناس، واضطرتهم لإيداع أموالهم في البنوك، بينما تشجيع الناس للمبادرات بشأن المنتج المصري رائعة للغاية، خاصة وأن الأموال تزيد داخل الجهاز المصرفي ولكنها مجمدة، لذلك نرغب في عدم عودة البطالة.



