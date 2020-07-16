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اقتصاد

خلال أزمة كورونا.. خبير اقتصادي: لولا الإصلاح الاقتصادي لوصلت السلع إلى 8 أضعاف أسعارها.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:52 ص
الدكتور مصطفى بدرة،
الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي
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أحمد علام
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في عبور أزمة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، نتيجة صراحة وشفافية القيادة السياسية. 

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» مع الإعلامية هند النعساني، على قناة «صدى البلد»، إن السياسة الاقتصادية داخل الدولة ترسم ملامح كيفية تصرف مصر في جائحة كورونا، خاصة بعد توقف قطاع كبير تضرر من هذه الأزمة، وبالتالي لجأت الدولة لتطوير ومساعدة مناطق كثيفة العمالة. 

وأضاف أن الدولة "لديها عدد من الأفكار والرؤى والقدرة على التوازن في حالة الانفتاح، مع عودة السياحة، بالإضافة إلى أن الهجرة الداخلية تسبب كثافة على المحافظات وعبء على التشغيل، وهو ما دفع تشغيل وكثافة العمال على بعض المناطق على منطقة الروبيكي ودمياط وغيرها".


وتابع أن جائحة كورونا تسببت في انكماش عند الناس، واضطرتهم لإيداع أموالهم في البنوك، بينما تشجيع الناس للمبادرات بشأن المنتج المصري رائعة للغاية، خاصة وأن الأموال تزيد داخل الجهاز المصرفي ولكنها مجمدة، لذلك نرغب في عدم عودة البطالة.

واختتم بدرة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحًا كبيرًا، مبني على الثقة في القيادة السياسية النابعة عن المصارحة والشفافية، وهو ما تسبب في عبورنا أزمة فيروس كورونا بنجاح، خاصة وأن السلع كانت من المتوقع أن تصل لـ8 أضعاف أسعارها الحالية، لولا هذا البرنامج الذي أدى للحفاظ على الأسعار وتشجيع الناس على الشراء، بالإضافة لارتفاع الجنيه في العملات الثانية، ومعدل البطالة أيضًا في انخفاض مستمر.
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