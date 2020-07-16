تحصد نصف إصابات القارة.. جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 300 ألف حالة بفيروس كورونا

تشهد دولة جنوب أفريقيا ارتفاع إجمالى عدد الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت ما يقرب من 311 ألف إصابة بكوفيد 19 و4453 وفاة، وشفاء 160,693 حالة شفاء، وذلك وفقا لإحصائيات المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها .







يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه دول القارة الأفريقية 644,205 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 14,044 حالة وفاة وتعافي 334,547 حالة من فيروس كورونا المستجد، وبالتالي تحصد جنوب أفريقيا نصف إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في القارة السمراء.







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جنوب أفريقيا تعد البلد الاكثر تضررا فى القارة السمراء نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، على الرغم من اتخاذها العديد من الإجراءات الاحترازية، ففي أواخر شهر مارس أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الإغلاق الشامل للبلاد وإغلاق الحدود أمام الوافدين القادمين من الدول المنتشر بها فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إعلان حالة كارثة وطنية في جميع أرجاء البلاد على خلفية تفشي الفيروس الذي سيكون له تأثير كبير ودائم على الاقتصاد.