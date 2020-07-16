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تعليم

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان الكيمياء.. اليوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:13 ص
غرفة عمليات التربية
غرفة عمليات التربية والتعليم
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ياسمين بدوي

يعقد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم ، اليوم، الخميس، اجتماعا مع مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة الكيمياء على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان الكيمياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.




ومن المقرر أن تبدأ كنترولات الثانوية العامة فى تصحيح امتحان الكيمياء يوم السبت القادم.




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ويهدف الاجتماع لمناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، والاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.




وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

 



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وكان طلاب الثانوية العامة أدوا يوم الأحد 12 يوليو 2020، الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي 386 ألفا و90 طالب/طالبة ، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.




وأكدت تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان "الكيمياء"، على سلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان.




كما شددت التقارير على شمول الأسئلة علي جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية. 


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