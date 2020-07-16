بنوك إيرانية متورطة بهما.. القضاء البحريني يصدر أحكاما بالسجن والغرامة والمصادرة في قضيتي غسيل أموال



نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن رئيس النيابة البحرينية محمد جمال سلطان أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم، الخميس، أحكامًا حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ب‍بنك المستقبل، فضلًا عن البنك نفسه وثلاثة بنوك من إيران ، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار.









وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وبمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

















وكانت النيابة العامة البحرينية أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.









وأضاف سلطان أن النيابة العامة لا تزال مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيدًا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.