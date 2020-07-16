AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بنوك إيرانية متورطة بهما.. القضاء البحريني يصدر أحكاما بالسجن والغرامة والمصادرة في قضيتي غسيل أموال

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد محرم
نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن رئيس النيابة البحرينية محمد جمال سلطان أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم، الخميس، أحكامًا حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ب‍بنك المستقبل، فضلًا عن البنك نفسه وثلاثة بنوك من إيران، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار.


وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وبمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.




وكانت النيابة العامة البحرينية أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.


وأضاف سلطان أن النيابة العامة لا تزال مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيدًا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين في قضية اختلاس المليار دولار

اليوم.. نظر قضية فساد المليار دولار

النقض تؤيد السجن المؤبد لمرشد الإخوان و248 متهما في أحداث العدوة

ترشيحاتنا

حكم قطع قراءة الفاتحة للحاق بالإمام في الركوع؟.. لجنة الفتوى تجيب

اتحاربت من 4 دول.. أحمد فلوكس يوجه رسالة عبر إنستجرام

رحلة إنقاذ بطة.. عاشت 3 أشهر بسهم في الرأس

بفستان فوق الركبة.. دنيا بطمة تثير الجدل بإطلالة جريئة

النيابة تأمر بتشريح جثة الرجل الأخضر وتحريز أسلحة القوة الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي

تمد الجسم بفيتامين د .. هاني الناظر يوضح أفضل فترات اليوم للتعرض للشمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور