خبير اقتصادي لـ أصحاب الودائع بالبنوك: خرجوها للناس تشتغل.. فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع المستوى القياسي الذي وصلت له عوائد البنوك المصرية، له جانب إيجابي وآخر سلبي، لافتًا إلى أن الأموال عند وضعها وديعة في البنك تزيد، ولكن لا يمكن استثمارها.





ووجه الخبير الاقتصادى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، رسالة للمواطنين للمساهمة فى زيادة الاستمثار والحركة الاقتصادية قائلًا "عايزين نخرج الفلوس من البنوك ونستثمرها، خلوا الناس تشتغل".





وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المواطنين عندما ظهرت جائحة كورونا ، حدث عندهم تخوف وقلق من الوضع، فلجأوا لملاذ آمن، وهو وضع أموالهم في صورة ودائع بالبنوك.





وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة على تخطى أزمة جائحة كورونا ، ويشير إلى حسن إدارة الدولة مع الاقتصاد خلال فترة جائحة فيروس كورونا، خاصة مع تأثر العديد من الأنشطة الاقتصادية بالجائحة والمحلات والمطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى تضرر العمالة اليومية.



