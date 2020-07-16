مخفية داخل حاوية إكسسوارات كمبيوتر.. إحباط تهريب 2000 جهاز حرارة





وأوضح بيان، الخميس، أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (2000) جهاز قياس حرارة عن بعد "ترمومتر طبي" غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها دون الحصول على الموافقات اللازمة، داخل (2) حاوية مشمولها "إكسسوارات كمبيوتر".. وارد نهائى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى شركات الاستيراد.





واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر ومكافحة أعمال تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية.