سقوط مستريحة بالشرقية نصبت على الأهالي فى مليونى جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط "ربة منزل وعامل" لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بالشرقية بزعم توظيفها لهم والحصول على عائد مادى من أرباحها.



البداية عندما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (9 مواطنين – مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بقيام (ربة منزل – عامل) بتلقى مبالغ مالية منهم بإجمالى مليون وثمانمائة ألف جنيه، نظير استثمارها وتوظيفها والحصول على عائد من أرباحها، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المتهمين، وتبين إصابة العامل بسحجات متفرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف "العامل" بقيام المبلغين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

