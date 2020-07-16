AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط مستريحة بالشرقية نصبت على الأهالي فى مليونى جنيه

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:20 م
سقوط مستريحة الشرقية
سقوط مستريحة الشرقية
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط "ربة منزل وعامل" لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بالشرقية بزعم توظيفها لهم والحصول على عائد مادى من أرباحها.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (9 مواطنين – مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بقيام (ربة منزل – عامل) بتلقى مبالغ مالية منهم بإجمالى مليون وثمانمائة ألف جنيه، نظير استثمارها وتوظيفها والحصول على عائد من أرباحها، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المتهمين، وتبين إصابة العامل بسحجات متفرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف "العامل" بقيام المبلغين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط نصاب جمع مليون و600 ألف جنيه من مواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها

بزعم توظيف أموالهم .. ضبط 4 أشخاص استولوا على 5 ملايين جنيه من مواطنين بسوهاج والإسكندرية

بزعم توظيفها.. ضبط مستريح استولى على 300 ألف جنيه أموال مواطنين بالغربية

بزعم توظيف أموالهم في الاستثمار العقاري.. ضبط شخص نصب على 4 آخرين بسوهاج

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

أيهما أولى سداد الدين أم النذر عن المتوفي؟ الإفتاء توضح

40 ألف جنيه حدًا أقصى.. اتحاد التأمين يعلن موعد صرف تعويضات المتضررين من حريق خط البترول

يشمل المتحدث الرسمي و27 سفيرًا.. قرار جمهوري بترقية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية

شاهد.. أحمد زاهر يستعرض عضلاته في الجيم

بعد ضربة موجعة لإخوان تونس.. بيان غاضب من النهضة وتحذير للفخفاخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور