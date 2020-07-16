استمرار حملات النظافة والتجميل بميادين وشوارع حي غرب وشرق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة والتجميل المكثفة بشوارع وميادين المحافظة، فضلًا عن إعادة دهان الأعمدة الكهربائية وتنظيف زجاج الكشافات وإنارتها ودهان البلدورات وتشجير وتهذيب الأشجار وإعادة تأهيل المقاعد وغسل الأرصفة طبقًا للإمكانات المتاحة.





وأشار إلى أهمية التنسيق بين مسئولي حي شرق وحي غرب والمرافق والمرور وجهاز النظافة والتجميل لتنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام.





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وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتجميل مكبرة بنطاق حي شرق وحي غرب أسيوط حيث تم رفع المخلفات والأتربة من الأرصفة وجوانبها بالطريق الرئيسي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط بداية من تقاطع المستشفيات الجامعية وحتى ميدان الحرب والسلام مرورًا ببوابات جامعة أسيوط البحرية وبامتداد الترعة الإبراهيمية وذلك باستخدام معدات النظافة الجديدة وسيارات الكنس الآلي وبمشاركة عمال النظافة فضلًا عن دهان البلدورات ومزهريات وأحواض الزهور بشارع الجيش وامتداده وذلك تحت إشراف أيمن محروس رئيس شرق أسيوط ، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ونوابه ومساعدوه مضيفًا إنه في وقت سابق قد تم غسيل عدد من الميادين والجداريات بحي غرب أسيوط من بينها ( ميدان جمال عبدالناصر ، جداريات المدخل الشمالي لمدينة أسيوط ،... ) وغيرها.





كما جدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات خاصة في الأماكن العامة والمزدحمة والإلتزام بالقرارات الصادرة بشأن تجنب نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على حياتهم واتباع سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس مشيراَ إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.