جدل دائم بين العلماء حول وجود حياة على كوكب المريخ

عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فيديو أفادت فيه بأن هناك جدلا بين العلماء حول كوكب المريخ ، وأن هناك إمكانية وجود حياة عليه.





فمنذ عدة سنوات والعالم يسمع أقاويل من قبل علماء الفلك بوجود حياة على كوكب المريخ تصلح للعيش على الكوكب، وذلك نتيجة لوجود غلاف جوى متكامل فضلا عن اكتشاف المياه.





محيط الكوكب لتبدأ مهمة مختلفة عما قامت به مركبات فضاء أخرى، وهى التركيز على هل يمكن العيش على المريخ أم لا. ولكن يبقى السؤال هل العيش على سطح كوكب المريخ حقيقة أم خيال، بعد عام تقريبا من المنتظر أن تصل مركبة فضاء أمريكية إلى





أوضحت دراسات أن استصلاح الكوكب تعد عملية افتراضية للكوكب لجعل مناخة أكثر ملائمة للعيش، وذلك عن طريق تركيز الغازات فى الهواء وتقليص الأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى زبادة الضغط الجوى ورفع حرارة السطح.





والمثير للاهتمام هو وجود بحيرة كبيرة تكمن عند القطب الجنوبى للمريخ فضلا عن تلميحات لإمكانية وجود حياة حديثة على هذا الكوكب.