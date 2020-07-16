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رياضة

كشف حساب فريق سوهاج بالقسم الثانى قبل استئناف الدورى

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:55 ص
فريق سوهاج
فريق سوهاج
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رباب الهوارى
احتل فريق سوهاج المركز السابع برصيد 22 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا.

حصد فريق سوهاج خلالها 22 نقطة محتلا المركز السابع، فاز بـ 6 جولات، وتعادل في 4 جولات، وخسر بـ  7 جولات، وسجل 15 هدفا، واستقبل 14 هدفًا.

ونستعرض هدافي فريق سوهاج بعد خوض 17 جولة:
محمد عبد السميع 4 أهداف
محمد ناجح هدفين
محمد فرح هدفين

جدير بالذكر أن أندية القسم الثاني تنتظر قرارات اتحاد الكرة المصري لتحديد مصير صعود وهبوط الفرق أو استكمال المسابقة.
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