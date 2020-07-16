كشف حساب فريق سوهاج بالقسم الثانى قبل استئناف الدورى

احتل فريق سوهاج المركز السابع برصيد 22 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا.
حصد فريق سوهاج خلالها 22 نقطة محتلا المركز السابع، فاز بـ 6 جولات، وتعادل في 4 جولات، وخسر بـ 7 جولات، وسجل 15 هدفا، واستقبل 14 هدفًا.
ونستعرض هدافي فريق سوهاج بعد خوض 17 جولة:
محمد عبد السميع 4 أهداف
محمد ناجح هدفين
محمد فرح هدفين
جدير بالذكر أن أندية القسم الثاني تنتظر قرارات اتحاد الكرة المصري لتحديد مصير صعود وهبوط الفرق أو استكمال المسابقة.