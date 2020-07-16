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برلمان

برلماني: لا يوجد نقص للأدوية وهناك بديل لكل نوع

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:48 ص
أدوية
أدوية
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه لا توجد حاليا أزمة في نقص الأدوية بالصيدليات، وجميع الأدوية متوفرة ولا توجد مشكلة في هذا الملف.

وأضاف النائب عبد المنعم شهاب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه في حال وجود أي نقص في أي نوع من الأدوية، وهذا نادر للغاية، فإنه يكون هناك بديل لتلك الأدوية، مثمنا الجهود التي بذلت بشأن القضاء على هذه الأزمة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان إلى أنه مع إنشاء الهيئة العليا للدواء وهيئة الشراء الموحد، تم القضاء على أزمة نقص الأدوية تماما، ولم يعد لها وجود، مطمئنا المواطنين بأن جميع الأدوية متوفرة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه قبل إنشاء الهيئة العليا للدواء وهيئة الشراء الموحد، كان هناك أزمة في نقص الأدوية، نتيجة احتكار البعض، لكن تم معالجة الأزمة بوجود الهيئتين.

وأكد الدكتور عبد المنعم شهاب أنه لا خوف مستقبلا من نقص الأدوية فجميع الأدوية متوفرة، كما أن هناك جهودا واسعة تبذل لتصنيع مشتقات البلازما والأمثال والأدوية محليا.
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