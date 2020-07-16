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أخبار العالم

مسئول بالبيت الأبيض: إدارة ترامب قد تحظر TikTok خلال أسابيع

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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محمد علي
قال مارك ميدوز، المسئول الأمني في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مخاطر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك TikTok وWeChat على الأمن القومي، ذاكرا أنها قد تتخذ إجراءات لمعالجة المشكلة المتوقعة في الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وأضاف المسئول: "هناك عدد من مسئولي الإدارة الذين يربطون مخاطر الأمن القومي بـ TikTok وWeChat والتطبيقات الأخرى التي تنطوي على مخاطر أمنية خاصة فيما يتعلق بجمع المعلومات عن المواطنين الأمريكيين".


ودافعت TikTok عن نفسها وقالت إن تطبيقها آمن، قائلة: "نحن ملتزمون تمامًا بحماية خصوصية المستخدمين وأمانهم".


وأضافت الشركة: "TikTok لديه مدير تنفيذي أمريكي، ومسئول كبير لأمن المعلومات، ويعمل  التطبيق وفق القانون في الولايات المتحدة، ويتم تخزين بيانات مستخدمي TikTok US في فرجينيا وسنغافورة، مع ضوابط صارمة على الموظفين.. هذه هي الحقائق".


ويأتي استهداف تيك توك التطبيق الشعبي لمشاركة مقاطع الفيديو والمملوك لشركة Beijing ByteDance Technology Co، مع تعقد العلاقات بين إدارة ترامب والصين بسبب جائحة الفيروس كورونا المستجد، وتحرك بكين للحد من الحريات في هونغ كونغ.


وسبق أن قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة "تبحث بالتأكيد" حظر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، بما في ذلك TikTok.


وأمس، الأربعاء، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإدارة كانت تدرس إجراءات ضد خدمات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مثل TikTok بموجب قانون الاختصاصات الاقتصادية، والذي يمنح الرئيس سلطات واسعة لمعاقبة الشركات إذا كان هناك تهديدات غير عادية.
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