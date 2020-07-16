في القاهرة.. إعدام 2 طن دواجن فاسدة وضبط 3 طن سكر مجهول المصدر

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بحي عين شمس لحيازته ٢ طن سلع غذائية "فيليه دواجن – هياكل دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمي، تم إعدامها.

وتبين وجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين.

وتبين حيازته ٣ أطنان "سكر حر " منتج منتهى وتحت التعبئة مجهول المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.