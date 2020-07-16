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أخبار البلد

خبرة 26 عاما.. كل ما تريد معرفته عن أمينة محمد مرشحة كينيا لمنظمة التجارة العالمية

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:47 م
أمنية محمد مرسى كينيا
أمنية محمد مرسى كينيا على منصب مدير منظمة التجارة العالمية
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أمينة الدسوقى

في 7 يوليو من الشهر الجاري رشحتها الدولة على منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك خلفا لروبرتو أزيفيدو الذي أعلن تنحيه عن المنصب فى 31 أغسطس 2020، لتدخل بذلك كينيا فى المنافسة الشرسة للحصول على المقعد، فمن هى أمينة محمد.


السفيرة أمينة محمد هي موظفة مدنية دولية ملتزمة عملت في المناصب الحكومية الاستراتيجية وتم انتخابها فى العديد من المناصب الدولية الرئيسية، خبرتها تصل لما يقرب من 26 عامًا، حيث كانت الممثل الدائم لـ كينيا فى بعثة لدى الأمم المتحدة في جنيف من 2000-2006 كما عملت مديرة لأوروبا فى الكومنولث من 2006-2007  كما تولت منصب الأمين الدائم لوزارة العدل والتماسك الوطني والدستوري في عام 2008، ومنذ يوليو 2011 عملت كمساعد للأمم المتحدة.


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تولت "محمد" منصب الأمين العام ونائب المدير التنفيذي للأمم المتحدة ببرنامج البيئة (UNEP) في نيروبي، كما تتحدث الإنجليزية والروسية والسواحيلية بطلاقة ولديها معرفة عملية باللغة الفرنسية.


أظهرت السفيرة أمينة محمد طيلة مسيرتها المهنية صلابة مهارات القيادة والمفاوضات المثبتة، حيث ترأست ثلاث هيئات رئيسية في منظمة التجارة العالمية وهى هيئة تسوية المنازعات وهيئة مراجعة السياسة التجارية والمجلس العام خلال فترة عملها في جنيف، وخلالها تم إصدار قرارات هامة كما أنها شاركت فى التحضير لمؤتمر هونغ كونغ الوزاري لعام 2005.


أهم المناصب

تولت محمد مناصب هامة، والتى تتضمن منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي منذ عام 2011 حتى الآن، وسكرتير دائم بوزارة العدل والتماسك الوطني منذ 2011 حتى 2008، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالجريمة عبر الوطنية فى الفترة من 2010 - 2011، مدير أوروبا ودول الكومنولث ومدير عام فى الفترة مابين 2006-2007، المستشار القانوني لكينيا في مختلف البعثات في الخارج فى الفترة مابين 1990-2000، ومستشار قانوني بوزارة الخارجية 1986-1990.


جدير بالذكر أن السفيرة أمينة محمد حاصلة على ليسانس الحقوق فى كينا، ودبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد وزميل معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.

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