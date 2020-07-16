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اقتصاد

لتجاوزها نسبة الـ 5%.. البورصة توقف التداول على أسهم 53 شركة

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قرّرت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 53 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع.


واستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لمؤشراتها وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 10585 نقطة.


وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 1755 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 12257 نقطة.


وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3991 نقطة.


كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 1443 نقطة.


وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة.
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