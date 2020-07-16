وزير النقل يبحث مع السفير الياباني تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق

بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع ماساكى نوكى، السفير الياباني بالقاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، آخر المستجدات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق، وذلك بحضور ممثلي الجايكا في مصر وطوكيو ومسئولي وزارة النقل.









و أشاد وزير النقل بالتعاون مع الجانب الياباني في مختلف المجالات، خاصة في مجال النقل، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على استمرار التعاون بين الجانبين المصري والياباني في تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو، مؤكدا قدرة الشركات المصرية على تنفيذ الخط الرابع للمترو بما اكتسبته من خبرات سابقة في المشاركة في أعمال الخط الأول والثاني والمرحلة الأولى والثانية للخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذلك القيام بتنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث بالكامل وأنفاق قناة السويس بمفردها، ولكن هناك رغبة من الجانب المصري في اشتراك الشركات اليابانية في تنفيذ المشروع من منطلق الحرص على استمرار التعاون بين وزارة النقل والشركات اليابانية ومؤسسة الجايكا.









ولفت إلى أهمية العمل سويا على بدء تنفيذ الأعمال على الأرض سواء بالشركات المصرية أو بالتعاون بين الشركات المصرية واليابانية، وتحت إشراف الاستشاري الياباني، مشيرا إلى أنه تم نهو التعاقد على الأنظمة والأجهزة للمرحلتين بالكامل مع تحالف شركتي (ميتسوبيشي وتالس) وجار نهو التعاقد على الوحدات المتحركة مع شركة ميتسوبيشي العالمية وعلى الأعمال الإنشائية للخط والتبطين للنفق وإنشاء المحطات مع الشركات المصرية واليابانية خلال شهر.









وأكد الوزير أن مصر أصبح لديها شركات محترفة تتمتع بخبرة وكوادر متميزة لتنفيذ أي مشروعات انفاق وتمتلك المعدات وماكينات الحفر التي تؤهلها للعمل سواء داخلها أو خارجها، وكذلك قدرتها على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للتنفيذ، وطالب وزير النقل مؤسسة الجايكا اليابانية بإصدار شهادة عدم الممانعة لمجموعة أعمال الجزء الغربي بطول 14 كم، والذي يمتد في المسافة بين الجيزة وحدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر والتى ستقوم بتنفيذها الشركات المصرية، كما أكد ثقته على استمرار التعاون مع الشعب الياباني المحب للحياة والإنسانية ومع الحكومة اليابانية وحرصهما على التعاون ونقل التكنولوجيا اليابانية الخاصة بمجال مترو الأنفاق إلى الجانب المصري.







