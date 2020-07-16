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برلمان

متحدث البرلمان يصف «مدبولي» بالشجاع باعتباره أول رئيس وزراء في العالم يزور مستشفى للعزل

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:34 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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فريدة محمد- ماجدة بدوي
وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على استمرار دورها الاحترافى ورفيع المستوى فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فيروس كورونا.

وقال "حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم، انه تابع خلال الساعات الماضية الارتياح الكبير وواسع النطاق من جيش مصر الأبيض ومن جميع المنتمين داخل المنظومة الصحية المصرية بداية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والذين تسابقوا فى تقديم كل الشكر و العرفان من جميع العاملين لرئيس الوزراء على ما قدمه من شكر وتقدير واحترام لجهود جميع أفراد الأطقم الطبية المشاركين فى علاج المرضى والمصابين بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وذلك أثناء زيارته لمستشفى أسوان التخصصى التى تم تحويلها إلى مستشفى عزل .

ووصف الدكتور صلاح حسب الله، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالشجاع لأنه أول رئيس وزراء على مستوى العالم كله يقوم  بزيارة لمستشفى عزل، مؤكدا ان ذلك دليل قاطع على ان الدكتور مصطفى مدبولى يشعر ويقدر الدور البطولى الباسل الذى يقوم به جيش مصر الابيض فى معركته ومواجهته مع فيروس كورونا وعدم تردده على فى خوض هذه المعركة مهما كانت التضحيات .

وتوجه الدكتور صلاح حسب الله بالدعاء الى الله عز وجل ان يتغمد جميع شهداء جيش مصر الأبيض بالرحمة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.
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