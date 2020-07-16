فتح الله فوزى: القطاع الخاص على استعداد لمشاركة الحكومة في تطوير التجارة الداخلية

الجمعية المصرية البنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص على استعداد للتعاون مع الحكومة لتطوير التجارة الداخلية من خلال منظومة الشراكة وإقامة المشروعات. أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيسأن القطاع الخاص على استعداد للتعاون مع الحكومة لتطوير التجارة الداخلية من خلال منظومة الشراكة وإقامة المشروعات.









وقال فوزى، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الخميس، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية لمواجهة أزمة كورونا، وهو ما أدى إلى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود أمام الأزمة.













وأضاف أن وزارة التموين كان لها دور كبير فى تحقيق نقلة نوعية فى تطوير التجارة الداخلية وإقامة مناطق لوجستية وإنشاء أسواق، إضافة إلى منافذ لتوفير السلع الأساسية فى الأسواق.









ونوه إلى أن ما قامت به وزارة التموين أدى إلى عدم شعور المواطن بأزمة كورونا دون مشاكل فى توافر السلع أو اختلاف فى الأسعار، وذلك بسبب تحقيق التوازن السعرى للسلع الأساسية والقضاء على الاحتكار.







