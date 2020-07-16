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اقتصاد

فتح الله فوزى: القطاع الخاص على استعداد لمشاركة الحكومة في تطوير التجارة الداخلية

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية البنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص على استعداد للتعاون مع الحكومة لتطوير التجارة الداخلية من خلال منظومة الشراكة وإقامة المشروعات.


وقال فوزى، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الخميس، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية لمواجهة أزمة كورونا، وهو ما أدى إلى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود أمام الأزمة.



وأضاف أن وزارة التموين كان لها دور كبير فى تحقيق نقلة نوعية فى تطوير التجارة الداخلية وإقامة مناطق لوجستية وإنشاء أسواق، إضافة إلى منافذ لتوفير السلع الأساسية فى الأسواق.


ونوه إلى أن ما قامت به وزارة التموين أدى إلى عدم شعور المواطن بأزمة كورونا دون مشاكل فى توافر السلع أو اختلاف فى الأسعار، وذلك بسبب تحقيق التوازن السعرى للسلع الأساسية والقضاء على الاحتكار.


وأوضح أن من أهم الإنجازات التى تمت من قبل وزارة التموين ميكنة الخدمات، إضافة إلى السعى لإنشاء البورصة السلعية المصرية.
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