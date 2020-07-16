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ديني

التكامل والتداخل بين العلوم الإسلامية.. محاضرة لأئمة الصومال عبر الفيديو كونفرانس

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:08 م
الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار أحد علماء الأزهر الشريف
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محمد شحتة
أكد الدكتور أيمن الحجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن اقتحام المتطرفين حرمة النص الشرعي دون التمكن من أدواته، هو ما أدى إلى الفهم الخاطئ وتأويل النصوص ووضعها في غير مواضعها، ونتج عنه انتشار التطرف والتعصب والإرهاب.


جاء ذلك خلال محاضرة "التكامل والتداخل بين العلوم الإسلامية"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لـ27 إمامًا وواعظا من الصومال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".


وقال الحجار إن غياب الفهم الحقيقي للنص الشرعي وأدواته، كالتفسير والحديث والفقه والعقيدة، إلى جانب علم اللغة نحوًا وصرفا وبلاغة، وعلم مصطلح الحديث، والبلاغة والمنطق والنحو وغيرها، هو ما أوقع المتشددين في الفهم  المنغلق، لأنهم لم يأخذوا بهذا التكامل بين العلوم فأفسدوا مجتمعاتهم بفتاواهم الباطلة.


وأضاف أن هذه الأدوات يمتلكها المتخصصون من أهل العلم الذين تلقوا تدريبًا على الاستخدام الأمثل لهذه الأدوات، مع الأخذ بضوابط المنهج العلمي عند التصدي للنص الشرعي سواء كان قرآنا أو سنة، موضحًا أنه لا بد من توافر حسن العقيدة لدي العالم حتى لا ينحى بالنص منحى أيدلوجيًا بما يتفق مع هواه وميوله.


وفي الختام، أوصى الحجار الأئمة والعلماء بضرورة الـتأكد من ثبوت النص وصحته قبل تفسيره، وعدم الأخذ بظاهره حتى لا تشيع الفوضى والفكر المتطرف والتعصب.
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