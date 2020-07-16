فتح الله فوزى: مصر تنشئ 14 مدينة جديدة وشبكة طرق متكاملة رغم التحديات

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن أعضاء الجمعية على استعداد للمشاركة فى تحقيق رؤية وأهداف وزارة التموين فى تنشيط وتنمية قطاع التجارة الداخلية من خلال الشراكة الإيجابية بين الدولة والقطاع الخاص، موجهًا الشكر لوزير التموين على جهوده المخلصة والتى كان لها أكبر الأثر فى تجاوز الدولة لفترة من أصعب الفترات والظروف الصعبة خلال أزمة فيروس كورونا. قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس، إن أعضاء الجمعية على استعداد للمشاركة فى تحقيق رؤية وأهداف وزارة التموين فى تنشيط وتنمية قطاع التجارة الداخلية من خلال الشراكة الإيجابية بين الدولة والقطاع الخاص، موجهًا الشكر لوزير التموين على جهوده المخلصة والتى كان لها أكبر الأثر فى تجاوز الدولة لفترة من أصعب الفترات والظروف الصعبة خلال أزمة فيروس كورونا.













وأضاف فوزي، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الخميس: "نقدر الجهود التي تقوم بها الحكومة، ففي ظل تحديات ضخمة داخليًا وخارجيًا فإن ما يتحقق من نهضة إنشائية وعمرانية وشبكة طرق جديدة هي الأكبر والأكثر تأثيرًا فى تيسير انتقال الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى مشروعات بنية تحتية وتنموية غير مسبوقة وإقامة 14 مدينة جديدة وإنشاء وتطوير الأسواق تهيئ إلى إنجازات على أرض الواقع على الأخص فى تحقيق نقلة نوعية فى ملف التجارة الداخلية وتوفير السلع وتنشيط الأسواق وتطويرها وانتشارها جغرافيًا في القاهرة والصعيد وباقى المحافظات من خلال إقامة مناطق لوجستية جديدة، وإنشاء أسواق تجارية كبرى وسلاسل التجزئة".





وتابع: "وذلك بخلاف ما يتم من خطط وبرامج لتطوير ملف التجارة وتشجيع الاستثمار، تقف الجمعية كثيرًا أمام النجاح الذي حققته وزارة التموين والتجارة الداخلية في واحدة من أصعب الملفات، وهو تحقيق التوازن في أسعار السلع الرئيسية، وضمان توافرها في الأسواق بهدف التخلص من الممارسات الاحتكارية خاصة خلال أزمة فيروس كورونا".



