وفرت وقتا ومجهودا.. مزايا تطوير طرق العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

قال الدكتور مظهر صالح، أستاذ الكبارى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن النقلة النوعية التي شهدتها شبكة الطرق القومية ليست وليدة اللحظة وإنما هي تخطيط يشمل أنحاء الجمهورية.











وأوضح أستاذ الكبارى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تدشين العاصمة الإدارية الجديدة سبقه تخطيط جميع الطرق والمحاور بشكل جيد.









وأضاف الدكتور مظهر صالح أن محاور العاصمة الإدارية الجديدة تربط المحاور أيضا بالصعيد، بالإضافة لتنفيذ أعمال لحل مشاكل التقاطعات والتكدسات المرورية.









ولفت أستاذ الكبارى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إلى أن الاختناقات المرورية تؤدى إلى استهلاك بنزين للسيارات، وتوفير وقت ومجهود.









ونوه الدكتور مظهر صالح، أستاذ الكبارى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إلى أن تطوير محاور الطرق يؤدى لتسهيل عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

