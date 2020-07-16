AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وفرت وقتا ومجهودا.. مزايا تطوير طرق العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:50 م
كبارى
كبارى
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور مظهر صالح، أستاذ الكبارى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن النقلة النوعية التي شهدتها شبكة الطرق القومية ليست وليدة اللحظة وإنما هي تخطيط يشمل أنحاء الجمهورية.


وأوضح أستاذ الكبارى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تدشين  العاصمة الإدارية الجديدة سبقه تخطيط جميع الطرق والمحاور بشكل جيد.


وأضاف الدكتور مظهر صالح أن محاور العاصمة الإدارية الجديدة تربط المحاور أيضا بالصعيد، بالإضافة لتنفيذ أعمال لحل مشاكل التقاطعات والتكدسات المرورية. 


ولفت أستاذ الكبارى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إلى أن الاختناقات المرورية تؤدى إلى استهلاك بنزين للسيارات، وتوفير وقت ومجهود.


ونوه الدكتور مظهر صالح، أستاذ الكبارى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إلى أن تطوير محاور الطرق يؤدى لتسهيل عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنشاء 7 كبارى وإلغاء التقاطعات.. التفاصيل الكاملة لـ تطوير طريق مصر إسكندرية الزراعي

أستاذ كباري: تطوير الطرق أدى إلى حدوث تنمية للمناطق السكنية.. فيديو

بـ 5.3 مليار جنيه | وزير النقل يتابع تنفيذ 4 محاور على النيل بـ قنا وأسوان

وزير النقل يتفقد مشروعات المحاور والكبارى التنموية في أسوان ..صور

حققت المعجزة في زمن قياسي.. القصة الكاملة لنجاح الهيئة الهندسية بإنشاء أكبر مجموعة كباري ورفع كفاءة الطرق الرئيسية

محاور الطرق.. شرايين حياة جديدة فى قلب العاصمة.. توجيهات رئاسية بوضع حلول جذرية للقضاء على الاختناقات المرورية

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام 10 أيام ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان.. عالم أزهري يرد

النيابة تأمر بتشريح جثة الرجل الأخضر وتحريز أسلحة القوة الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

من روسيا للقضبان المصرية.. السكة الحديد تحتفل بأول قطار جديد كليًا ضمن الصفقة الأكبر في تاريخها

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ٧ حبات من القرنفل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور