أحمد الجمال: الصحافة الورقية عليها أعباء لكنها لن تنتهى قريبًا.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد الجمال، إن الصحافة الورقية لن تنتهى قريبًا وسوف تستمر وعليها أعباء كثيرة لمواكبة التطور، لافتًا إلى أنه لدينا العشرات منكليات الإعلام تخرج كل عام جحافل من الشباب وبعضهم لا يجيد اللغة العربية.





واضاف الجمال فى لقاء على الفضائية الأولى، أن هناك كارثة فى أن تعليم الإعلام أصبح شكلى وهناك خريجين لا يعرفون كتابة الألف من الهمزة وغير مؤهلين للعمل الإعلامى، مشيرًا إلى أنه يجب تغيير المضمون وان يكون يجارى ويتماشى مع متطلبات العمل الصحفى فى وقتنا هذا.





وتابع أنه لو توفر للإنسان جزء، من خبزه سيهتم بعقله، كما أنه يجب الاهتمام بالمواطن المطحون لأنه يتابع التيلفزيون أكثر من الصحافة المرئية أو المسموعة.





وأوضح أنه يجب رفع الوعى الوطنى للمواطنين، لأنه الإنسان إذا أحب وطنه سيحرص على الجانب الثقافى، مؤكدًا أنه خاض العديد من المعارك خلال مشواره الصحفى منها معارك مع مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين.



