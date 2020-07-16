محافظ الدقهلية: مسئولية كاملة لرؤساء الوحدات في متابعة المشروعات القومية والتنموية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا لأعضاء المجلس التنفيذي، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ومديرو العموم بحضور اللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارةالسكرتير العام للمحافظة.

وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن المتابعة الجادة والمستمرة لكافة المشروعات القومية والتنموية الجارى تنفيذها بالمحافظات المصرية.

وأكد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع على المسئولية الكاملة لرؤساء الوحدات المحلية فى المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية الجارية فى نطاقهم، مؤكدا متابعة ورصد نسب التنفيذ أولا بأول وكذا الملاحظات التى قد تتعلق بطبيعة التنفيذ مشيرا الى التنسيق والتعاون الكامل مع القطاعات الخدمية أو المرافق التى يتبعها المشروع.



كما وجه محافظ الدقهلية ضرورة متابعة التنفيذ لمشروعات رفع كفاءة الطرق المحلية فى إطار المشروع الرئاسى بالمحافظات بتكلفة 10 مليارات جنيه والذى يخص الدقهلية منها مايبلغ 234 مليون جنيه، ويخص كل وحدة محلية ما يقرب من 10 ملايين جنيه.



كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الجادة لمشروعات الرى والموارد المائية والتى تتم لتبطين الترع بنطاق محافظة الدقهلية والذى يستهدف الحفاظ على مياه النيل والقضاء على شكاوى المزارعين.





كما أكد المحافظ على متابعة أعمال لجان مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص لدارسة السماح لها باستكمال البناء وتوصيل المرافق وذلك وفقا لاشتراطات القانون والترخيص الصادر.





وأوضح المحافظ لمسئولى التخطيط العمرانى والشئون الهندسية ورؤساء الوحدات المحلية أنه لا مجاملة مطلقا فى هذا الشأن.





وفى ذات السياق أكد المحافظ أن أي تراخيص لعقارات جديدة لا بد أن يشمل التصميم والرسم الهندسى لها وجود جراج " بشكل محدد".







كما وجه المحافظ بضرورة وضع خطة شاملة لإلزام أصحاب العقارات بطلائها حرصا على المظهر الحضارى والشكل الجمالى واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال غير الملتزمين.



وقد تناول المحافظ خلال الاجتماع قضيه ازالة التعديات مشددا على أهمية الاستمرار فى المتابعة من قبل جميع الاجهزة للقضاء على مخالفات البناء والتعديات على اراضى الدولة فى المهد ووجه لرؤساء الوحدات المحلية التعامل الجاد فى هذا الملف باعتبارها قضية قومية وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم ردعا للمخالفين.



كما تناول الاجتماع قضايا الصحة والخدمات الصحية وقد كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بضرورة استغلال المبادرة التى طرحها البنك المركزى للمستلزمات العلاجية فى مواجهة كورونا لتكون دعما للاجهزة الطبية واحتياجات المستشفيات لتحسين مستوى الخدمات الطبية بمستشفيات الدقهلية بشكل عام وكذا ضرورة الاستفادة من كل أشكال الدعم المالى وخاصة الذى ترصده الدولة لرفع كفاءة المستشفيات وتقديم خدمات متميزة للمرض والمترددين.



كما أكد المحافظ على ضرورة التركيز الجاد لمتابعة كافة مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى أو الهيئة القومية وذلك لسرعة دخولها الخدمة.



من ناحية أخرى أكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحية للمراكز والمدن والأحياء على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للاستعداد وتوفير تجهيزات إجراء الاستحقاق الدستورى "انتخابات مجلس الشيوخ" بالمقرات واللجان ومستلزمات العملية الانتخابية بنطاق المحافظة.







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كما وجه المحافظ لضرورة اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية لتفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين. كما وجه المحافظ لضرورة اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية لتفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.





وقد كلف المحافظ، السكرتير العام بان يتم تخصيص نائب لكل رئيس مركز ومدينة وحى يكون مسئولا عن قطاع النظافة بالكامل، مشددا على أن يتم تقسيم نطاق المركز أو الحى إلى مربعات كل مربع له مشرفا عليه ومعه مجموعة من عمال النظافة حتى يتم متابعة أعمال هذا القطاع ومكافأة المجتهدين ومعاقبة المقصرين.



وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة من قبل مراقب الحسابات لأعمال صرف مرتبات عمال النظافة بشكل منتظم دون تأخير.