100 سنة مزيكا.. نحاسيات النفيخة على المكشوف بالأوبرا.. الأحد المقبل





أمسية فنية تنظمها دار الأوبرا المصرية لـ فريق النفيخة الذي اعتمد لعروضه الموسيقية شعار 100 سنة مزيكا ويقدمها في إطار مسرحي معتمدا على آلات النفخ النحاسية وذلك فى الثامنة مساء الأحد 19 يوليو على المسرح المكشوف .





أكد الفريق برنامج فني يتضمن مختارات من الألحان التراثية والحديثة التى تم توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة منها طلعت يامحلا نورها ، اهو ده اللى صار ، سالمة يا سلامة انت عمري ، ألف ليلة وليلة ، اكدب عليك ، حلوة بلادي ، طاير يا هوا ، سواح ، علي رمش عيونها الى جانب عدد من الأعمال المعاصرة .



