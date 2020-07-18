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ثقافة

100 سنة مزيكا.. نحاسيات النفيخة على المكشوف بالأوبرا.. الأحد المقبل

السبت 18/يوليه/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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طارق موسى

أمسية فنية تنظمها دار الأوبرا المصرية لـ فريق النفيخة الذي اعتمد لعروضه الموسيقية شعار 100 سنة مزيكا ويقدمها في إطار مسرحي معتمدا على آلات النفخ النحاسية وذلك فى الثامنة مساء الأحد 19 يوليو على المسرح المكشوف . 

أكد الفريق برنامج فني يتضمن مختارات من الألحان التراثية والحديثة التى تم توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة منها طلعت يامحلا نورها ، اهو ده اللى صار ، سالمة يا سلامة انت عمري ، ألف ليلة وليلة ، اكدب عليك ، حلوة بلادي ، طاير يا هوا ، سواح ، علي رمش عيونها الى جانب عدد من الأعمال المعاصرة . 

يذكر ان فريق النفخية يضم خمسة عازفين للآلات النحاسية ويعمل على ﺘﻂﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الالات الى جانب ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ الالحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة بأسلوب جديد ﻛﻤﺎ يهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات بهدف إضافة لون صوتى مبتكر ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .
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