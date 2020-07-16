التعليم العالي تتيح وسائل تواصل جديدة للطلاب خارج مصر لتسهيل التحاقهم بالجامعات والمعاهد.. إدارة الوافدين: نستعد لإطلاق أول منصة ذكية إلكترونية

التعليم العالي:

نسعى للمنافسة العالمية في التعليم عن بعد

سيطرة مصر على أزمة كورونا ستكون سببا في استقطاب الطلاب الوافدين.. ولا نطمح في الزيادة هذا العام









أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إتاحة العديد من وسائل التواصل الجديدة مع الطلاب الوافدين، لتسهيل إجراءات التقديم للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي الجديد 2020/2021، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر" لتقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين بصورة تليق بمكانة مصر بين دول العالم.

















وفي سياق متصل أعلنت الدكتورة رشا كمال، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق أول منصة ذكية إلكترونية لجميع الخدمات التي قد يحتاجها الطالب الوافد في مصر وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية لتقديم الخدمة بشكل مميز، موضحة أن وزارة التعليم العالي بصدد الإعلان عنها









وقالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قدرة مصر على السيطرة على الوضع بالنسبة لفيروس كورونا يجعلها من الدول الأكثر استقطابا للطلاب الوافدين في المنطقة ، مشيرة إلى أن الإدارة هذا العام لا تطمح إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم سنويا.













وأضافت " كمال" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد"، كما أنه من الصعب جذب الطلاب الوافدين في ظل هذه الظروف لذا درسنا الدول المنافسة وما تقدمه من خدمات إلكترونية وعملنا عليها، مشيرة إلى أنه كان هناك خوف كبير من الطلاب أولياء الأمور ، لذا اطلاقت الإدارة مبادرة stay at home ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.









بينما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة تسهيل إجراءات التقديم بحيث يقوم الطالب بالتسجيل على موقع الوافدين www.wafeden.gov.eg وإرفاق صورة جواز السفر والشهادة فقط، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكتروني وإرسال ملفات الطلاب بواسطة البريد السريع للتغلب على ما سببته الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا ( COVID-19 ) من تقييد حرية التنقل بين البلاد وذلك لحفظ أماكن الطلاب للدراسة خلال العام الجامعي 2020/2021 هذا بالإضافة الي السياسات التي اعتمدتها الوزارة للتسهيل علي الطلاب الوافدين وتشجيعهم على التقدم للدراسة في مصر.









ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بإعلان نتائج القبول خلال 3 إلى 6 أيام عمل من تاريخ تقديم الطالب وحصول الطالب على الرغبة الأولى طالما كان مستوفيًا لشروط الالتحاق بالإضافة إلى زيادة نسب استيعاب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والسماح لهم بالتحويل من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية، كما وجه بسرعة إنشاء إدارات لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية لتقديم كل أوجه الرعاية المطلوبة للطلاب بعد قبولهم.









ومن جانبها، أشارت د. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة أن إدارة الوافدين خصصت رقم 01098257891 للتواصل والإجابة على استفسارات الطلاب من خلال تطبيق (واتس أب)، هذا بالإضافة إلى رقم الخط الساخن 19064 والذي سيكون متاحا الاتصال به من كافة بلاد العالم وليس من داخل مصر فقط، بجانب إتاحة العديد من وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في التواصل مع الطلاب وذلك من خلال الآتي:-









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وكانت قد قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن كل جامعة ستحدد للطلاب الوافدين بالخارج مواعيد تناسبهم بعد توقف حظر الطيران وفقا لدولهم وذلك دون فقد فرصة الحصول على تقدير اتأخر امتحاناتك.





وأضافت كمال في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه خلال العام المقبل ستشهد الأنشطة في مصر للطلاب الوافدين إقامتها اونلاين بالإضافة إلى أنها بالفعل أصبحت تقدم ورش العمل بها اونلاين ، مشيرة إلى أن ذلك ضمن خطة الوزير قبل ظهور كورونا هو تطوير المناهج التعليمية وتطبيق التعليم الهجين والذي استطاعت الوزارة بدء تطبيقه في وقت وجيز .













وتابعت: "نجحنا بشكل كبير في التعليم عن بعد والسبب هو اننا كنا بدأنا بالفعل تطبيق الامتحانات الإلكترونية في كليات الطب ويليها الصيدلة ، حيث أن التوجه موجود بالفعل ولكن الفكرة في الإرادة كما كان هناك تحديات كثيرة في ظل الفيروس فقد كان ضمن التحديات انه لم يكن لدي الطلاب فكرة تقبل التكنولوجيا واستخراج المادة العلمية والدراسة والبحثية منها لكن الإدارة ساعدتهم من خلال الاشتراك في بنك المعرفة المصري ".



