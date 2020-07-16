AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بدمياط

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:39 م
حملة القضاء على البلهارسيا
حملة القضاء على البلهارسيا
Advertisements
زينب الزغبي

أنطلقت فعاليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، التابعه لمديرية الشئون الصحية بدمياط  في عدد من القرى وتوابعها.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الشئون الصحية بدمياط ، إن الحملة تستهدف علاج الأهالي في القرى والمربعات، ذات نسبة إصابة عالية ١% أو أكثر.

أقرأ أيضا:

60 ألف متر.. محافظ دمياط: نادي القوات المسلحة برأس البر إنجاز جديد

وأضاف أن الحملة تهدف إلى القضاء على البلهارسيا ، بحلول عام 2022، لافتًا إلى أنه جرى التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للفرق أثناء التجريع ضمن خطة .

وأوضح،ان البلهارسيا مرض طفيلي ،يسببه أحد انواع الديدان الطفلية ، تُعرف باسم (السار كاريا)، غالبًا لا تظهر أي أعراض عند الإصابة بها لأول مرة؛ ولكن يمكن أن يبقى الطفيل في الجسم لسنوات عدة ويسبب أضرارًا


انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بدمياط
انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بدمياط
انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بدمياط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على اليافعي يكتب: كيف تُعالج الفيروسات؟ (5)

حملة لعلاج البلهارسيا بالفيوم والقضاء عليها في مصر بحلول 2022

يحدث في أسوان.. ختام الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث

ترشيحاتنا

تعرضت للضرب والخيانة.. الجمهور يطارد روان بن حسين بعد طلاقها

بعد ضربة موجعة لإخوان تونس.. بيان غاضب من النهضة وتحذير للفخفاخ

بعد التجارب على البشر.. أنباء سارة عن إنتاج لقاح أكسفورد

خبير اقتصادي لـ أصحاب الودائع بالبنوك: خرجوها للناس تشتغل.. فيديو

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

شاهد.. كواليس «تراي ماتش» للاعبي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور