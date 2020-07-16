انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بدمياط

أنطلقت فعاليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، التابعه لمديرية الشئون الصحية بدمياط في عدد من القرى وتوابعها.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الشئون الصحية بدمياط ، إن الحملة تستهدف علاج الأهالي في القرى والمربعات، ذات نسبة إصابة عالية ١% أو أكثر.

أقرأ أيضا:

60 ألف متر.. محافظ دمياط: نادي القوات المسلحة برأس البر إنجاز جديد

وأضاف أن الحملة تهدف إلى القضاء على البلهارسيا ، بحلول عام 2022، لافتًا إلى أنه جرى التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للفرق أثناء التجريع ضمن خطة .

وأوضح،ان البلهارسيا مرض طفيلي ،يسببه أحد انواع الديدان الطفلية ، تُعرف باسم (السار كاريا)، غالبًا لا تظهر أي أعراض عند الإصابة بها لأول مرة؛ ولكن يمكن أن يبقى الطفيل في الجسم لسنوات عدة ويسبب أضرارًا



