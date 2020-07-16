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أخبار البلد

هذه ثقتنا في الرئيس السيسي.. أحمد موسى يوجه رسالة نارية لقناة الجزيرة

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجّه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى قناة الجزيرة والعاملين فيها ونشر تدوينة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وكتب "موسى": "إلى قناة الجزيرة واللي بيشتغلوا فيها واللي مشغلينهم ومن يتمنون الشر لبلدي وينتظرون عطش المصريين والذي لن يحدث أبدًا أبدا.. هذه ثقتنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات مصر". 


و"اختتم أحمد موسى: "أقول لكل الخونة من العاملين في قناة الكيان الصهيوني المسماة الجزيرة: لعنكم الله في كل وقت وحين، ستبقى مصر مرفوعة هاماتها ولن يستطيع أحد كسرها بعون الله". 

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وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتي:

- حفظ الله مصر وشعب مصر ورئيس مصر.
- اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها من كل سوء يارب تحيا مصر
- مصر ستظل بلد. العزة والكرامة بلد الفراعنة لن يكسرها عدو
-تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا الجيش المصري العظيم
- الله ينور عليك يا كايدهم، ربنا يقويك

إلي قناة الجزيرة واللي بيشتغلوا فيها واللي مشغلينهم ومن يتمنوا الشر لبلدي وينتظروا عطش المصريين والذي لن يحدث أبدا أبدا...
تم النشر بواسطة ‏احمد موسى - على مسئوليتي‏ في الخميس، ١٦ يوليو ٢٠٢٠
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