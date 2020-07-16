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أثرياء العالم يفقدون قرابة التريليون دولار في 2020..فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:43 م
دولار
دولار
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آيات أحمد
عرضت فضائية " سكاى نيوز" تقريرًا يكشف فقدان أثرياء العالم قرابة التريليون دولار في 2020، وذلك اثر تداعيات جائحة فيروس كورونا التى بدأت فى أواخر عام 2019 ومستمرة حتى الآن.

وأكد التقرير الذى أذاعته فضائية " سكاى نيوز" أنه وفقًا للتقارير العالمية فقد 500 شخص تريليون دولار فى عام 2020، وهو ما يعادل 16% من صافى ثروتهم الاجمالية.

وقال رئيس مجلس لاس فيجاس ستاندرس التى تدير أكبر صالات القمار فى الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الخاسرين لهذا العام، حيث قدرت خسارة الشركة أكثر من 12 مليار دولار ما يقارب من ربع ثروته.

وتراجعت ثروة الملياردير الأمريكي وايلد كاتر هارولد هام بنسبة 35% إلى 3 مليارات دولار في جلسة تداول بورصة نيويورك، ولو استمر التراجع في بورصة نيويورك لنهاية الجلسة فربما خرج كليا من القائمة.

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